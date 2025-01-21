Крупный пожар в отеле Турции: 10 погибших, 32 пострадавших

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупный пожар произошел на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. ЧП произошло в городе Болу, где загорелась гостиница Kartal Hotel. Инцидент унес жизни 10 человек, еще 32 получили травмы. Возгорание началось рано утром, когда большинство постояльцев еще спали.

По сообщениям турецких СМИ, огонь вспыхнул в одном из номеров на четвертом этаже, а затем быстро охватил значительную часть здания. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медицинские службы.

Спасательные команды помогли эвакуировать людей из горящего здания. Однако, несмотря на их усилия, не обошлось без трагедий: двое человек в панике выпрыгнули из окна и скончались от полученных травм.

Сначала сообщалось о трёх погибших, позже число жертв увеличилось. На данный момент продолжается уточнение информации о пострадавших и погибших.