Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Какие собаки лучше всего подходят для охраны дома
Почему глютамин необходим каждому кто занимается спортом
Замерзла труба? 2 простых способа решить проблему без повреждений
Чтобы была вкусной — как развивается рынок вяленой рыбы в России
Греческая платформа против дронов: ответ на угрозу турецких БПЛА
Эти тефтельки получатся вкуснее, чем у свекрови
Безаварийное вождение: правила безопасности на дороге, которые должен знать каждый

Крупный пожар в отеле Турции: 10 погибших, 32 пострадавших

1:00
Туризм

Крупный пожар произошел на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. ЧП произошло в городе Болу, где загорелась гостиница Kartal Hotel. Инцидент унес жизни 10 человек, еще 32 получили травмы. Возгорание началось рано утром, когда большинство постояльцев еще спали.

По сообщениям турецких СМИ, огонь вспыхнул в одном из номеров на четвертом этаже, а затем быстро охватил значительную часть здания. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медицинские службы.

Спасательные команды помогли эвакуировать людей из горящего здания. Однако, несмотря на их усилия, не обошлось без трагедий: двое человек в панике выпрыгнули из окна и скончались от полученных травм.

Сначала сообщалось о трёх погибших, позже число жертв увеличилось. На данный момент продолжается уточнение информации о пострадавших и погибших.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Трамп угрожает ввести против России ещё более сильные санкции. Надо ли их опасаться? Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Греческая платформа против дронов: ответ на угрозу турецких БПЛА
Крупный пожар в отеле Турции: 10 погибших, 32 пострадавших
Эти тефтельки получатся вкуснее, чем у свекрови
Безаварийное вождение: правила безопасности на дороге, которые должен знать каждый
Как убирать раз в месяц и забыть о пыли: откройте секрет, которым пользуются в отелях
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Неприятный запах пота: причины, риски и эффективные способы борьбы
Голоса прошлого: как Древний Орлеан мстил за несчастья через богов
Зимний тест El-Prix: какие электрокары справились лучше всего
Макрон предупредил Трампа: конфликт на Украине затянется
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.