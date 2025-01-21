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Солнце, танцы и кусты: Волочкова взорвала Мальдивы

0:55
Туризм

Во время отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Туристы пожаловались на поведение балерины, которая загорала топлес на общественном пляже. Сотрудники отеля были вынуждены попросить её одеться, но просьбы не возымели эффекта, сообщается на сайте Super.ru.

мальдивы
Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мальдивы

Администрация нашла оригинальное решение — рядом с виллой Волочковой посадили кусты, чтобы она могла продолжить отдыхать на солнце, не смущая других гостей. Однако поведение артистки вызывало вопросы не только на пляже. Вечером она с подругами устраивала пляски в баре, что также вызывало недовольство других постояльцев.

Сама Волочкова объяснила, что не знала о запрете загорать топлес на Мальдивах. Вдобавок она предположила, что жалобы могли исходить от завистников или ревнивых женщин.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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