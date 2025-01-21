Солнце, танцы и кусты: Волочкова взорвала Мальдивы

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Туристы пожаловались на поведение балерины, которая загорала топлес на общественном пляже. Сотрудники отеля были вынуждены попросить её одеться, но просьбы не возымели эффекта, сообщается на сайте Super.ru.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мальдивы

Администрация нашла оригинальное решение — рядом с виллой Волочковой посадили кусты, чтобы она могла продолжить отдыхать на солнце, не смущая других гостей. Однако поведение артистки вызывало вопросы не только на пляже. Вечером она с подругами устраивала пляски в баре, что также вызывало недовольство других постояльцев.

Сама Волочкова объяснила, что не знала о запрете загорать топлес на Мальдивах. Вдобавок она предположила, что жалобы могли исходить от завистников или ревнивых женщин.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.



Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

