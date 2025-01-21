Туризм на Бали: как новые ограничения изменят ситуацию с отелями

После обсуждений и опасений по поводу перенаселенности острова, губернатор Бали, принял решение не вводить мораторий на строительство новых отелей и вилл.
Несмотря на угрозу перегрузки инфраструктуры, он пообещал ужесточить контроль за туризмом и регулировать владение недвижимостью, в том числе для иностранных граждан.
Туризм на Бали продолжает расти: в 2024 году остров посетили более 6,3 миллиона человек, что превышает показатели до пандемии.
Однако такие темпы роста создают нагрузку на инфраструктуру, особенно в густонаселенных районах, таких как Кута и Чангу.
В результате местные власти приняли решение о замедлении открытия новых отелей, которое было зафиксировано еще в 2020 году.
"Власти сосредоточатся не на запрете строительства, а на жестком контроле над размещением туристов". - отметил Вайан Костер, губернатор Бали.
Это включает в себя регулирование собственности, особенно в отношении иностранцев, и усиление правил для новых объектов.
Власти надеются, что это поможет сохранить баланс между развитием туризма и сохранением уникальной атмосферы острова.
Одним из шагов будет более жесткое регулирование и контроль за тем, кто может владеть недвижимостью на острове, а также в какие районы могут направляться туристы.
Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния местной инфраструктуры и предотвращения чрезмерного давления на экосистему.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. Столица — Денпасар.
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