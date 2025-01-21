Туризм на Бали: как новые ограничения изменят ситуацию с отелями

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

После обсуждений и опасений по поводу перенаселенности острова, губернатор Бали, принял решение не вводить мораторий на строительство новых отелей и вилл.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Несмотря на угрозу перегрузки инфраструктуры, он пообещал ужесточить контроль за туризмом и регулировать владение недвижимостью, в том числе для иностранных граждан.

Решение, которое повлияет на будущее туризма

Туризм на Бали продолжает расти: в 2024 году остров посетили более 6,3 миллиона человек, что превышает показатели до пандемии.

Однако такие темпы роста создают нагрузку на инфраструктуру, особенно в густонаселенных районах, таких как Кута и Чангу.

В результате местные власти приняли решение о замедлении открытия новых отелей, которое было зафиксировано еще в 2020 году.

Решение губернатора: как это повлияет на остров

"Власти сосредоточатся не на запрете строительства, а на жестком контроле над размещением туристов". - отметил Вайан Костер, губернатор Бали.

Это включает в себя регулирование собственности, особенно в отношении иностранцев, и усиление правил для новых объектов.

Власти надеются, что это поможет сохранить баланс между развитием туризма и сохранением уникальной атмосферы острова.

Какие меры будут предприняты?

Одним из шагов будет более жесткое регулирование и контроль за тем, кто может владеть недвижимостью на острове, а также в какие районы могут направляться туристы.

Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния местной инфраструктуры и предотвращения чрезмерного давления на экосистему.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. Столица — Денпасар.

