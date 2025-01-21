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Как получить компенсацию за задержку рейса

1:10
Туризм

Заслуженный адвокат России и эксперт в области гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о компенсациях, положенных пассажирам при задержке рейса.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Герасимов пояснил, что задержки могут составлять 2, 4 и даже 8 часов.

При двухчасовой задержке пассажирам предоставляются бесплатные прохладительные напитки.

Если ожидание превышает четыре часа, им должны предложить горячее питание.

В случае задержки более восьми часов пассажиров могут разместить в гостинице за счет авиакомпании, сообщает издание "Общественная Служба Новостей".

Эксперт отметил, что пассажиры имеют право отказаться от полета, если задержка кажется им чрезмерной или они просто не хотят продолжать поездку. При этом важно учитывать, выполняется рейс внутри России или является международным, так как правила в этих случаях отличаются. На внутренних рейсах пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он невозвратный. На международных рейсах предусмотрена компенсация за задержку.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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