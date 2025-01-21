Как безопасно передвигаться по Индии: советы для туристов

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете аренду машины и поездку по Индии? Лучше дважды подумайте, прежде чем садиться за руль. Хотя страна полна удивительных мест, как Тадж-Махал и Гоа, дорожное движение в Индии — это настоящий хаос, который не каждому под силу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Индия

Вождение по левой стороне, пробки и отсутствие строгого соблюдения правил могут доставить вам больше стресса, чем удовольствия.

Безумие индийских дорог

В Индии правила дорожного движения воспринимаются скорее как рекомендации, чем обязательные требования. Водители часто меняют полосы и игнорируют светофоры.

Эта непривычная для большинства ситуация может быстро привести к стрессу и повышению артериального давления. Поэтому иногда гораздо безопаснее и проще нанять водителя, чем пытаться справиться с местными реалиями.

Почему стоит нанять водителя

Преимущества аренды машины с водителем в Индии очевидны. Это не только удобно и комфортно, но и зачастую дешевле, чем аренда автомобиля с возможными проблемами на дорогах.

Водитель сделает всю работу за вас, избавив от необходимости ориентироваться в пробках и разбираться с местными особенностями. Включенный кондиционер обеспечит комфорт даже в жаркое время года, а заботиться о парковке или риске угона не нужно.

Как найти водителя в Индии?

Самый удобный способ — договориться с отелем или туристической компанией. Стоимость услуг водителя колеблется от 0,13 до 0,21 доллара за километр, и вам придется дополнительно оплачивать питание и проживание водителя, что обойдется в 2-6 долларов в день. Дополнительные чаевые за хорошую работу водителя тоже не будут лишними.

Тук-тук: местный колорит и удобство

Если вы хотите ощутить атмосферу Индии на 100%, аренда тук-тука — отличный способ увидеть местные достопримечательности. Несмотря на шум и загрязнение воздуха, такие поездки являются настоящим приключением.

Большинство тук-туков оборудованы счётчиками, но будьте готовы к фиксированным ценам. Также можно взять тук-тук на целый день, и водитель будет ожидать вас на каждой остановке. Важно помнить про мелкие деньги и беречь здоровье от загрязнённого воздуха.

Уточнения

Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Занимает 1-е место в мире по численности населения и седьмое по территории. Наравне с Египтом и Китаем, является родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества.

