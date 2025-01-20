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Золото в кожуре — как ченпи превращает Синьхуэй в центр притяжения

2:03
Туризм

На первый взгляд Синьхуэй — спокойный район в одном из китайских городов "третьего уровня", однако осенью и зимой его улицы наполняются уникальным ароматом сушеных мандариновых корок — ченпи.

мандарины
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мандарины

Для местных жителей запах мандариновых корок — это запах золота. На кантонском диалекте слово "мандарин" произносится как "гам", что также означает "золото". Некоторые из корок могут стоить больших денег.

Синьхуэй расположен в восточной части Цзянманя, в провинции Гуандун. В окружении деревьев и современных автомагистралей видны высотные здания, символизирующие экономический рост региона.

Чжоу Чживэй, уроженец этого района, проводит экскурсию для шеф-повара Ли Чи Вая, который переехал в Гонконг в подростковом возрасте, а теперь вновь открыл для себя любовь к родным мандаринам. По его словам, особый состав воды и почвы в Синьхуэе делает кожуру мандаринов уникальной и насыщенной полезными элементами.

Ченпи, выдержанная кожура мандарина, имеет долгую историю применения в медицине и кулинарии. Корка восстанавливает работу селезенки, помогает пищеварению и улучшает работу дыхательной системы. Современные исследования показывают, что ченпи содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут стабилизировать давление и предотвращать ожирение. Чем старше ченпи, тем выше его ценность.

Шеф-повар Ли готовит блюда с ченпи, подбирая корки по возрасту. Его банкет с ченпи включает блюда, где используются корки разного возраста — от шести до пятидесяти лет. Это придаёт каждому блюду уникальный вкус и аромат.

Чжоу Чживэй, ведущий производитель ченпи, видит в этом бизнесе большой потенциал. Он надеется, что отрасль будет расти и развиваться, привлекая больше молодых предпринимателей, передает CNN.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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