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Забытый уголок Шри-Ланки, который стоит посетить

2:00
Туризм

Тангалле — это не просто прибрежный город на юге Шри-Ланки, это настоящий уголок рая, который ещё не успел стать массовым туристическим направлением.

Пляж
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Здесь нет толп людей, зато есть нетронутая природа, золотистые пляжи и уникальные возможности для наблюдения за дикой природой.

Золотые пляжи и уединённые бухты

Если вы ищете тишину и уединение, Тангалле точно вас впечатлит. Пляжи Медакетия и Гоямбокка — самые популярные, но если хочется уединения, пляж Сайлент предложит вам уединённый отдых на мягком песке. Здесь не слышно шума туристов, а вокруг вас — тропическая зелень и прекрасные виды.

Дикая природа и проекты по охране черепах

В Тангалле также находятся места для наблюдения за дикой природой. В 70 километрах от города расположен национальный парк Удавалаве, известный своим сафари с участием более 400 слонов.

Для тех, кто интересуется морской жизнью, есть проект по охране черепах Рекава. С апреля по июль на этих пляжах можно увидеть, как черепахи откладывают яйца или как малыши бегут в океан.

Размещение для любого бюджета

В Тангалле можно найти жильё на любой вкус и кошелёк. На восточной стороне города — недорогие гостевые дома и виллы, а на западной — более роскошные отели.

Среди популярных вариантов — Anantara Peace Haven Tangalle Resort для любителей роскоши и гостевые дома Blue Skies и Pearl Stay для тех, кто ищет уединение и экономию.

Как добраться в Тангалле?

Город удобно расположен относительно двух аэропортов: международного аэропорта Маттала Раджапакса (40 миль) и аэропорта Бандаранаике в Коломбо (130 миль). Из обоих аэропортов легко добраться до Тангалле на такси.

Уточнения

Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය,) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией. Со времён португальского владычества и до 1972 года в европейских языках называлась Цейло́н (от порт. Ceilão). Шри-ланка (श्री लङ्का) в переводе с санскр. — "славная, благословенная земля".
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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