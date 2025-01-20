Стоит ли верить отзывам об отелях — эксперты и туристы делятся мнениями

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Может ли выбор отеля по отзывам в интернете гарантировать приятный отдых?

Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ отель

TourDom пишет о недавнем решении итальянских властей, запретивших анонимные отзывы об отелях, авиакомпаниях и ресторанах на специализированных платформах.

Некоторые считают, что нововведения окажутся невыгодными как для поставщиков услуг, так и для их потребителей.

"Пока отзывы можно оставлять свободно, пишут как положительные, так и отрицательные. Если это станет сложнее, оставлять отзывы будут только те, кто действительно недоволен", — уверяют туристы в интернете.

По их мнению, рейтинги отелей вскоре начнут падать. Как оказалось, многие уже сейчас скептически относятся к интернет-комментариям, особенно восторженным.

"Сложно выбрать отель по отзывам: последние годы проплаченные отзывы стали обычным делом", — жалуются туристы.

Кто-то рекомендует учитывать только отзывы на проверенных платформах.

Опытные туристы предупреждают, что не стоит доверять и негативным отзывам, особенно от соотечественников.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

