Минтранс ввёл скидки на авиабилеты для детей до 12 лет

С 2025 года в России начал действовать новый приказ Минтранса, касающийся скидок на авиабилеты для детей. Теперь авиаперевозчики обязаны предоставлять выгодные условия для семейных путешествий.
На внутренних рейсах дети до двух лет могут летать бесплатно, а на международных перелётах скидка составит не менее 90%. Для детей от двух до 12 лет предоставляется 50% скидка на билеты для внутренних рейсов при условии, что они путешествуют с сопровождающим.
При бронировании авиаперевозчики также обязаны обеспечить детям до 12 лет соседние кресла рядом с сопровождающим взрослым, чтобы повысить комфорт во время перелёта.
Условия получения скидки:
Дополнительные сборы:
При покупке билетов в их стоимость входят все аэропортовые и топливные сборы, а также таксы. Эти суммы оплачиваются пассажиром вместе с билетом. Тарифы являются фиксированными и могут быть изменены только самим перевозчиком.
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