Минтранс ввёл скидки на авиабилеты для детей до 12 лет

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2025 года в России начал действовать новый приказ Минтранса, касающийся скидок на авиабилеты для детей. Теперь авиаперевозчики обязаны предоставлять выгодные условия для семейных путешествий.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

На внутренних рейсах дети до двух лет могут летать бесплатно, а на международных перелётах скидка составит не менее 90%. Для детей от двух до 12 лет предоставляется 50% скидка на билеты для внутренних рейсов при условии, что они путешествуют с сопровождающим.

При бронировании авиаперевозчики также обязаны обеспечить детям до 12 лет соседние кресла рядом с сопровождающим взрослым, чтобы повысить комфорт во время перелёта.

Условия получения скидки:

Скидка распространяется только на детей с российским гражданством.

Возраст ребёнка должен быть от двух до 12 лет.

Дети обязаны путешествовать в сопровождении взрослого.

На международных рейсах размер скидки определяется авиакомпанией.

Дополнительные сборы:

При покупке билетов в их стоимость входят все аэропортовые и топливные сборы, а также таксы. Эти суммы оплачиваются пассажиром вместе с билетом. Тарифы являются фиксированными и могут быть изменены только самим перевозчиком.