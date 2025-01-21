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Минтранс ввёл скидки на авиабилеты для детей до 12 лет

1:24
Туризм

С 2025 года в России начал действовать новый приказ Минтранса, касающийся скидок на авиабилеты для детей. Теперь авиаперевозчики обязаны предоставлять выгодные условия для семейных путешествий.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

На внутренних рейсах дети до двух лет могут летать бесплатно, а на международных перелётах скидка составит не менее 90%. Для детей от двух до 12 лет предоставляется 50% скидка на билеты для внутренних рейсов при условии, что они путешествуют с сопровождающим.

При бронировании авиаперевозчики также обязаны обеспечить детям до 12 лет соседние кресла рядом с сопровождающим взрослым, чтобы повысить комфорт во время перелёта.

Условия получения скидки:

  • Скидка распространяется только на детей с российским гражданством.
  • Возраст ребёнка должен быть от двух до 12 лет.
  • Дети обязаны путешествовать в сопровождении взрослого.
  • На международных рейсах размер скидки определяется авиакомпанией.

Дополнительные сборы:

При покупке билетов в их стоимость входят все аэропортовые и топливные сборы, а также таксы. Эти суммы оплачиваются пассажиром вместе с билетом. Тарифы являются фиксированными и могут быть изменены только самим перевозчиком.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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