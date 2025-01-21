Гостиницы дорожают, апартаменты дешевеют: тренды Петербурга

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Санкт-Петербурге отмечено снижение цен на посуточную аренду квартир, что происходит на фоне роста стоимости проживания в гостиницах. Эта тенденция стала особенно заметна в начале года, когда средняя стоимость суток в январе составляла 4 800 рублей — на 9% больше, чем год назад. Однако после новогодних праздников цены упали до 2 900 рублей за сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медный всадник

Эксперты связывают такую динамику с особенностями рынка апартаментов, которые оказываются менее чувствительными к расходам по сравнению с гостиницами. Дополнительно, значительный рост числа новых апарт-отелей привёл к перенасыщению предложения, особенно в несезон, что вынуждает владельцев снижать цены.

Тем не менее, общий тренд на рынке аренды жилья в Санкт-Петербурге остаётся стабильным: цены растут равномерно, что подтверждают данные гостиничного и апарт-сегментов.