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На Тенерифе появились граффити с призывом убивать туристов

Туризм

На Тенерифе появилось граффити с надписью на английском Kill A Tourist - "Убей туриста", вызвавшее волну протестов и бурную реакцию среди местных жителей. Жители острова, как и других популярных курортов Испании, выступают против перенаселённости и негативного влияния туризма на природную среду.

Пляж Тереситас, Канарские острова
Фото: commons.wikimedia.org by hjrivas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пляж Тереситас, Канарские острова

Акции протеста охватили Канарские острова, где люди выражают недовольство массовым притоком отдыхающих. Один из участников протестного движения заявил, что разделяет идеи перемен, но обеспокоен радикальностью некоторых действий. По его мнению, общество нуждается в уважении и изменениях, но они не должны приводить к опасным последствиям.

Ситуация обострилась после публикации видеозаписи с провокационным граффити в социальных сетях группой Islas de Resistencia, которая позиционирует себя как инициатива по сохранению памяти об общественных движениях на Канарских островах.

Заместитель мэра Санта-Крус-де-Тенерифе Карлос Тарифе отметил, что жители устали от массового туризма, особенно по системе "всё включено", и призвал пересмотреть подход к организации отдыха. На национальном уровне Испания планирует ввести стопроцентный налог на покупку жилья гражданами, не входящими в ЕС, чтобы сделать недвижимость более доступной для местного населения.

В прошлом году тысячи туристов и местных жителей выходили на улицы, выражая недовольство перенаселённостью курортов. Активисты требуют от правительства действий для регулирования потока туристов и защиты природных ресурсов региона.

Уточнения

Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага Канарских островов в Атлантическом океане. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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