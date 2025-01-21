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Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году

2:26
Туризм

Летний отдых в Анапе оказался под угрозой из-за разлива мазута, что вызвало тревогу у туристов и замедлило продажи туров. Многие путешественники обратили внимание на альтернативу — курорты Азербайджана. Летние поездки на Каспийское море из Москвы в июле предлагают разнообразие вариантов размещения и цен, хотя стоимость отдыха остаётся выше, чем в Анапе.

Азербайджан
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азербайджан

В Сумгаите можно остановиться в отеле Regnum 4*: размещение на двоих обойдётся в 125 тыс. рублей. В Мардакане отель Khazar Golden Beach 4* предлагает номера с завтраками за 159 тыс. рублей. В Баку есть несколько интересных вариантов, включая Ramada By Wyndham Baku (146 тыс. рублей с двухразовым питанием), Sapphire Marine Hotel (182 тыс. рублей с завтраками) и роскошный Sea Breeze 5* в Нардаране (240 тыс. рублей без учёта питания).

В то же время, двухместный номер в отеле 4* в Анапе стоит около 80 тыс. рублей, а проживание в более дорогом варианте, таком как "Валентина гранд" в центре города, оценивается в 200 тыс. рублей. Стоимость перелёта также влияет на выбор: прямой рейс из Москвы в Баку с Utair стоит около 30 тыс. рублей, тогда как перелёты с "Аэрофлотом" или AZAL обойдутся примерно в 42 тыс. рублей. Для сравнения, авиаперелёт до Сочи и затем дорога в Анапу также стоят около 30 тыс. рублей, а поезд — около 4 тыс. рублей на человека.

Цены на отдых также различаются в зависимости от категории отеля. Отдых в Анапе в 4* обойдётся от 148 тыс. рублей на двоих, а в 5* - от 268 тыс. рублей. В Азербайджане цены немного другие: отдых в 4* начинается от 185 тыс. рублей, а в 5* - от 206 тыс. рублей.

Важно учитывать, что климат Каспийского моря отличается от Чёрного: вода прохладнее, а пейзажи менее яркие. К тому же, туристический сезон в Баку короче. Однако пляжи в обоих регионах остаются песчаными и комфортными для отдыха.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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