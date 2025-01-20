В Великобритании хотят возродить курортный город Бакстон

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Великобритании решили вдохнуть новую жизнь в некогда популярный курортный город Бакстон в Дербишире.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bendall, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оперный театр Бакстона, Великобритания

Для этого привлекли компанию Capital&Centric из Манчестера, которая планирует провести реконструкцию центра города стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов.

Компания собирается перестроить торговый центр The Springs, построенный в 80-х годах 20 века, создать новые жилые дома, рабочие пространства, бары и кафе.

Представители Capital&Centric заявили, что проект их привлёк из-за "невероятной красоты архитектуры" и "исторического наследия Бакстона".

В прошлом году проводились общественные обсуждения проекта, в которых приняли участие около 750 человек, а ещё 140 человек прошли опрос лично.

Планируется провести дополнительные консультации весной, и если заявка на планирование будет одобрена, то строительство будет завершено в 2029 году.

Среди достопримечательностей, привлекающих туристов, значатся известняковая пещера Пула, колодец Святой Анны, питаемый геотермальным источником, воду из которого разливает в бутылки компания Buxton Mineral Water Company, а также множество исторических зданий, в том числе Бакстонский полумесяц, Бакстонские бани Генри Карри и Бакстонский оперный театр Фрэнка Мэтчема.

Уточнения

Ба́кстон (англ Buxton) ― курортный город в Дербишире, Великобритания. Он расположен на высоте около 1000 футов (300 м) над уровнем моря.

