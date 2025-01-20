Вступил в силу приказ о скидке на авиабилеты детям с гражданством России

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В силу вступил новый приказ Министерства транспорта, касающийся скидок на детские авиабилеты у российских авиаперевозчиков.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Право на льготы могут получить дети в возрасте от двух до двенадцати лет, если рядом находятся сопровождающие пассажиры. Скидка распространяется исключительно на внутренние авиарейсы и доступна лишь для детей, имеющих российское гражданство.

Для детей младше двух лет предусмотрена полная скидка в 100 процентов при условии их сопровождения одним взрослым — на внутренних рейсах. Однако в этом случае малышу не предоставляется отдельное место. Для международных перелетов скидка составит не менее 90 процентов от действующего тарифа, сообщает РИА Новости.

При перевозке других детей до двух лет, если они также следуют с одним взрослым, ним будет предоставлено отдельное место со скидкой 50 процентов. Исключение составляют билеты бизнес-класса и маршруты, которые субсидируются.

Уточнения

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