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В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

0:54
Туризм

В аэропортах Казани и Нижнекамска было отменено временное ограничение на авиаперелеты, которое было введено в связи с угрозой атак беспилотников. Об этом информации сообщил Артем Кореняко, представляющий Росавиацию, в своем Telegram-канале.

Закат и самолеты
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат и самолеты

С 10:30 по московскому времени авиагавани вновь начали принимать и отправлять рейсы. Кореняко отметил, что во время действия этих ограничений три самолета направились к запасным аэродромам, поскольку их маршруты были связаны с Казанью.

Утром 20 января в этих российских аэропортах был активирован план "Ковер" в связи с угрозой нападения украинских дронов. В это время свидетели сообщали о звуках взрывов, доносящихся над Казанью. Однако в Ижевске ограничения на полеты продолжают действовать.

Уточнения

Нижнека́мск — город (с 1966 года) в Республике Татарстан, Россия. Административный центр Нижнекамского района и городского поселения город Нижнекамск.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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