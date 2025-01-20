Самара вошла в топ городов РФ, куда купили самые дорогие туры в 2024 году

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлом году расходы на элитные путешествия по России достигли 10 миллионов рублей, что является значительным ростом по сравнению с показателями 2023 года. Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), среди самых дорогостоящих направлений выделяются Арктика, Сибирь, Алтай, Камчатка и Карелия, а в десятку лидеров также попала Самара.

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Туроператоры отметили "удивительное" выявление столицы 63-го региона среди самых высоких цен по данному маршруту. За тур для двоих пришлось заплатить 1,55 миллиона рублей.

На девятом месте размещен летний тур в Карелию стоимостью 1,79 миллиона рублей. На восьмой позиции – поездки в приморский и горный кластеры Сочи в августе за 2 миллиона рублей. Седьмое место занимают туры на Камчатку и в Алтай, каждый из которых стоит по 2,4 миллиона рублей. Поездки в премиальные отели Сочи на 20 дней обошлись нашим согражданам в 2,6 миллиона рублей.

Восемь дней отдыха в Горном Алтае для семьи из 14 человек стоило 3,36 миллиона рублей, что позволило этому направлению занять четвертое место. Третье место отведено индивидуальному туру на Камчатку для семьи из пяти человек, стоимость которого составила 3,5 миллиона рублей. Серебро досталось снова Сочи, где семья из шести человек провела 14 дней за 3,8 миллиона рублей. Самым дорогим наземным туром 2024 года стала поездка для семьи из трёх человек в роскошный отель на Телецком озере в Горном Алтае, которая составила 4,99 миллиона рублей за 14 ночей.

Уточнения

Сама́ра — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. Город трудовой и боевой славы (2016). Город трудовой доблести (2020).



