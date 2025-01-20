Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязательная аттестация гидов: как это повлияет на туризм?
Микротренировки для занятых: простой способ улучшить самочувствие
Что нельзя есть при розацеа? Исключите эти продукты из рациона
Порадуйте своих детей простой закуской: готовим корн-доги
Почему заморозка вкладов в России невозможна — мнение эксперта
Редкое выравнивание четырёх планет: когда и как смотреть?
Жизненно важные препараты: список пополнился 18 новыми лекарствами
Бывшая участница КВН о последствиях употребления алкоголя: состояние ада
Приоритет – безопасность: Трамп анонсировал масштабный оборонный проект

Самара вошла в топ городов РФ, куда купили самые дорогие туры в 2024 году

2:05
Туризм

В прошлом году расходы на элитные путешествия по России достигли 10 миллионов рублей, что является значительным ростом по сравнению с показателями 2023 года. Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), среди самых дорогостоящих направлений выделяются Арктика, Сибирь, Алтай, Камчатка и Карелия, а в десятку лидеров также попала Самара.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Туроператоры отметили "удивительное" выявление столицы 63-го региона среди самых высоких цен по данному маршруту. За тур для двоих пришлось заплатить 1,55 миллиона рублей.

На девятом месте размещен летний тур в Карелию стоимостью 1,79 миллиона рублей. На восьмой позиции – поездки в приморский и горный кластеры Сочи в августе за 2 миллиона рублей. Седьмое место занимают туры на Камчатку и в Алтай, каждый из которых стоит по 2,4 миллиона рублей. Поездки в премиальные отели Сочи на 20 дней обошлись нашим согражданам в 2,6 миллиона рублей.

Восемь дней отдыха в Горном Алтае для семьи из 14 человек стоило 3,36 миллиона рублей, что позволило этому направлению занять четвертое место. Третье место отведено индивидуальному туру на Камчатку для семьи из пяти человек, стоимость которого составила 3,5 миллиона рублей. Серебро досталось снова Сочи, где семья из шести человек провела 14 дней за 3,8 миллиона рублей. Самым дорогим наземным туром 2024 года стала поездка для семьи из трёх человек в роскошный отель на Телецком озере в Горном Алтае, которая составила 4,99 миллиона рублей за 14 ночей.

Уточнения

Сама́ра — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. Город трудовой и боевой славы (2016). Город трудовой доблести (2020).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Последние материалы
В Московском Молодежном театре пройдет творческий вечер Вячеслава Спесивцева
Чем кормить маленькую собаку, чтобы она жила дольше
Эти симптомы нельзя игнорировать: первые признаки аппендицита
Будущее девятой планеты: кто займёт место Плутона?
Lada Granta подорожала втрое: как изменились цены и где купить дешевле
Как правильно чередовать культуры после огурцов: советы садоводам
Деньги на ветер: этот продукт быстрее всех портится на дверце холодильника
Удивительные свойства кокосового масла для вашего лица
Вступил в силу приказ о скидке на авиабилеты детям с гражданством России
Купить остров в России — мечта или реальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.