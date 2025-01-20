Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе
Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина
Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже
Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина
Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей
Как правильно наносить косметику, чтобы не растягивать кожу?
Россия укрепляет влияние на европейском фармацевтическом рынке
Тренировочное плато: как его распознать и что предпринять для прогресса
10 ошибок, из-за которых кухня перестает быть удобной

Где российские знаменитости провели зимний отпуск

1:32
Туризм

Ксения Бородина, бывшая ведущая шоу "Дом-2", вместе с женихом, блогером Николаем Сердюковым, отправилась на Бали.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Однако отдых не оправдал ожиданий — сервис и пробки разочаровали Ксению. Она призналась, что в будущем планирует вернуться на Пхукет, который ей больше по душе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Анастасия Волочкова в 25-й раз посетила Мальдивы, на этот раз с любимым мужчиной, 26-летним танцором Марчелом Абабием, её партнером по шоу "Одержимость".

Певец Сергей Лазарев исполнил давнюю мечту, посетив Бразилию и знаменитую статую Христа Искупителя. Артист поделился в соцсетях, что, несмотря на отсутствие карнавала, он нашёл множество интересных мест. В его планах посетить ещё несколько стран за три недели.

Дима Билан не раскрывает, куда именно отправился на отдых, но признался, что расслабиться не удается. Работа над новым альбомом продолжается даже в отпуске.

Ольга Бузова провела праздничные дни в России. Сначала она встретила Новый год в Москве, а затем отправилась на курорт Роза Хутор в Сочи с таинственным спутником.

Анна Пересильд, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", провела отпуск в Париже. Она поделилась фотографиями на фоне Эйфелевой башни и осуществила свою давнюю мечту — посетила Диснейленд.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Садоводство, цветоводство
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Последние материалы
Пингвины тоже могут развестись
Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности
Туристка из России осталась разочарованной отдыхом в Абхазии
Петунии: как сделать посадку простым и удобным процессом
Сохранение чеснока на весь год: простые и безопасные способы
Узнайте, зачем дальнобойщики вешают бутылки на колёса
Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца
Модные правила по сочетанию разных металлов в украшениях
Александр Васильев похвастался своим особняком в Литве
Осторожно, опасные сочетания: какие традиционные комбинации продуктов не стоит есть вместе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.