Где российские знаменитости провели зимний отпуск

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ксения Бородина, бывшая ведущая шоу "Дом-2", вместе с женихом, блогером Николаем Сердюковым, отправилась на Бали.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Однако отдых не оправдал ожиданий — сервис и пробки разочаровали Ксению. Она призналась, что в будущем планирует вернуться на Пхукет, который ей больше по душе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Анастасия Волочкова в 25-й раз посетила Мальдивы, на этот раз с любимым мужчиной, 26-летним танцором Марчелом Абабием, её партнером по шоу "Одержимость".

Певец Сергей Лазарев исполнил давнюю мечту, посетив Бразилию и знаменитую статую Христа Искупителя. Артист поделился в соцсетях, что, несмотря на отсутствие карнавала, он нашёл множество интересных мест. В его планах посетить ещё несколько стран за три недели.

Дима Билан не раскрывает, куда именно отправился на отдых, но признался, что расслабиться не удается. Работа над новым альбомом продолжается даже в отпуске.

Ольга Бузова провела праздничные дни в России. Сначала она встретила Новый год в Москве, а затем отправилась на курорт Роза Хутор в Сочи с таинственным спутником.

Анна Пересильд, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", провела отпуск в Париже. Она поделилась фотографиями на фоне Эйфелевой башни и осуществила свою давнюю мечту — посетила Диснейленд.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

