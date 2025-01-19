Россиянка после посещения Европы рассказала о преимуществах жизни на родине

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне по-прежнему ассоциируют Европу с более высоким уровнем жизни, но на практике все не так однозначно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Путешественница Елена, посетившая Словению, поделилась в своем дзен-канале "Лайк Трэвел Путешествия" пятью основными преимуществами жизни в России.

Елена отметила, что в России найти работу не составляет труда благодаря дефициту кадров. Вакансий множество, рынок труда разнообразен, и переквалификация стала обычной практикой. В Словении ситуация иная: рынок вакансий ограничен, найти хорошую работу сложно, а поиск нового места может занять месяцы, что, по словам Елены, характерно для всей Европы.

По уровню медицины, по мнению Елены, российские врачи не уступают европейским. Но в Словении ожидание приема к врачу может занять несколько недель, а без страховки многие процедуры стоят дорого. В России государственные поликлиники предоставляют бесплатные услуги, а стоимость анализа в частной клинике остается приемлемой.

Елена подчеркнула, что в России легче попасть к врачу, и это подтвердят эмигранты, которые возвращаются домой, чтобы пройти лечение по ОМС. Еще одним плюсом России она назвала изобилие товаров: отечественные маркетплейсы активно развиваются, и найти все необходимое можно в магазинах или онлайн. В Словении даже привычные товары иногда трудно найти.

Сфера услуг в России, по словам путешественницы, на порядок лучше. В Словении, например, нанять сантехника сложно: за визит через две недели придется заплатить 200 евро.

Наконец, Елена выделила свободу жизни в России. В Европе все строго регламентировано: необходимо соблюдать тишину в определенные часы, поддерживать нормативную температуру в квартире, за нарушение которых можно получить штраф.