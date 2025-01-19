Путешествие во времени — старинные вокзалы России, которые стоит увидеть

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вокзалы, как исторические сооружения, до сих пор привлекают внимание ценителей архитектуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сочинский железнодорожный вокзал

Построенный в 1837 году, Витебский вокзал (Санкт-Петербург) стал первым вокзалом в России. Архитектор Станислав Бржозовский в начале XX века придал зданию стиль модерн с элементами неоклассики. Вокзал украшен мозаиками, скульптурами и роскошными залами ожидания, а также стал первой в мире станцией с электрическим освещением, установленным инженером Павлом Яблочковым.

Архитектор Алексей Щусев вдохновился русским стилем и восточными мотивами, создавая уникальный облик Казанского вокзала в Москве. Центральная башня напоминает казанскую Сююмбику, а интерьеры украшают мозаики и фрески, создавая атмосферу дворца. Особого внимания заслуживает ресторан в стиле московского барокко, который теперь используется как зал ожидания бизнес-класса.

На берегу Байкала вокзал в Слюдянке выделяется тем, что полностью построен из мрамора, добытого поблизости. Построенный в начале XX века в рамках Транссибирской магистрали, этот вокзал сочетает классический стиль с местным колоритом, превращая его в "мраморную жемчужину Байкала".

Вокзал (станция Новый Петергоф), спроектированный Николаем Бенуа в середине XIX века, получил готический облик, вдохновленный католическим собором в Орвието. Вокзал привлек внимание кинематографистов и стал местом съемок многих известных фильмов благодаря своей уникальной архитектуре.

Построенный в конце XIX века архитектором Зигербергом вокзал в Боровичах представляет собой пример псевдорусского стиля. Первый этаж использовался под залы ожидания, а второй занимали служебные квартиры. Сохранившийся в неизменном виде, вокзал позволяет окунуться в атмосферу XIX века с его оригинальной деревянной отделкой и уютной атмосферой, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Вокза́л — комплекс из одного или нескольких зданий и сооружений, находящихся в пункте пассажирских перевозок путей сообщения (например, на станции, в порту, аэропорту), предназначенный для обслуживания пассажиров и обработки их багажа.



