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Туристка из России осталась разочарованной отдыхом в Абхазии

1:26
Туризм

Елена рассказала, что вместе с семьей она приехала в Сухум на поезде из Москвы.

отель, стойка администратора
Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain
отель, стойка администратора

По ее словам, "по Абхазии путешествовать — это как смотреть на следы разрушений, которые так и не исчезли за годы после конфликта". Это зрелище, по ее мнению, очень болезненно и грустно, особенно когда видишь его из окна поезда.

Женщина также рассказала о проблемах с заселением в отель "Страна души". Их пустили в номер только в 14:00, после того как они несколько часов сидели с чемоданами в холле.

"Сам номер был неприятным сюрпризом: без балкона и лоджии, без постельного белья, а кондиционер был один на две комнаты", — отметила Елена.

Туристка осталась крайне недовольна обслуживанием, которое, по ее мнению, не тянет даже на одну звезду. Организация сервиса была низкой, что испортило общее впечатление о пребывании в отеле. По словам Елены, отдых спасала только природа и чистое море, но вернуться в этот отель она бы не захотела.

Кроме того, туристка пожаловалась на грубое поведение персонала, полусгнивший навес и постоянный строительный шум на пляже.

Ранее другой турист также описал Абхазию как место, которое "напоминает поздние 90-е", добавив, что многие здания выглядят так, будто годами не ремонтировались и уже не подлежат восстановлению.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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