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Путешественник потратил тысячу долларов в первый день в Мексике

1:36
Туризм

Российский путешественник рассказал о своем визите в Мексику и признался, что уже в первый день ему с девушкой пришлось потратить около тысячи долларов (примерно 102 тысячи рублей).

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

Мужчина отметил, что он с девушкой приехал в Мексику на автомобиле из США. Виза для обоих обошлась в 35 долларов (около 3,5 тысячи рублей) на человека, налог на автомобиль составил 55 долларов (5,6 тысячи рублей), депозит на случай, если они не уедут на той же машине, — 300 долларов (около 30,7 тысячи рублей), а страховка на год — 245 долларов (25 тысяч рублей). Он подчеркнул, что туристы, прибывающие в мексиканские города у границы, не обязаны нести такие расходы, однако они решили отправиться вглубь страны, где, по словам путешественника, их "встретили местные компании и ободрали как липку".

Также он был удивлен ценами на бензин в Мексике, которые составляют примерно 1,25 доллара (128 рублей) за литр.

"Звучит не так уж плохо, но учитывая, как много топлива потребляет наш автомобиль, каждый заезд на заправку обходится в 150 долларов, то есть около 15 тысяч рублей", — отметил он.

Кроме того, путешественники купили местные сим-карты с пакетом, который стоил около 20 долларов (2 тысячи рублей) в месяц. Историей он поделился в своем блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен".

Уточнения

То́пливо — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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