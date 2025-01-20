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Обязательная аттестация гидов: как это повлияет на туризм?

3:05
Туризм

С 1 марта 2025 года в России гиды, экскурсоводы и инструкторы-проводники обязаны будут иметь аттестацию для легальной работы. Несмотря на это, многие специалисты пока откладывают прохождение процедуры, надеясь на отсрочку.

Свято-Успенский мужской монастырь
Фото: Wikimedia Commons by Sergey Rastafara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свято-Успенский мужской монастырь

Однако Минэкономразвития и Госдума уже готовят поправки в КоАП, предусматривающие штрафы за работу без аттестации. Размер штрафов для граждан, должностных лиц и юридических лиц варьируется от 20 до 150 тысяч рублей. Законопроект планируется рассмотреть в первом квартале 2025 года, но сроки вступления в силу могут быть сдвинуты.

На сегодняшний день в России аттестованы 10 170 экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также 5 433 инструктора-проводника. Лидерами по числу специалистов остаются Санкт-Петербург, Москва, Крым, Татарстан и Ярославская область. При этом в таких регионах, как Тыва, Якутия, Чукотка и Еврейская автономная область, аттестованных специалистов пока нет.

Аттестация, которую считают важным шагом для повышения профессионального уровня, вызывает разные мнения. Некоторые специалисты отмечают её простоту и считают, что получить сертификат слишком легко, другие жалуются на технические сложности или несоответствие вопросов географии их деятельности. Инструкторы-проводники проходят аттестацию через спортивные федерации по видам туризма, что делает процесс более узкоспециализированным.

Аттестация является платной, а её стоимость зависит от вида деятельности и сложности работы. В 2024 году процедуру прошли 54 инструктора-проводника, но ожидается, что их число возрастёт в 2025–2026 годах. Региональный контроль, который начнёт действовать с 1 марта 2025 года, усилит надзор за нелегальными экскурсиями и походами.

Эксперты считают, что новые правила сделают индустрию туризма более безопасной и профессиональной. Туристы смогут получать информацию от квалифицированных гидов, что повысит доверие к отрасли. Однако есть и недостатки: некоторые специалисты могут не получить аттестацию, что приведёт к временному сокращению числа гидов и инструкторов. Теоретически остаётся риск работы "всерую" как для индивидуальных гидов, так и для компаний, особенно учитывая сложность контроля за иностранными турлидерами.

В Минэкономразвитии сообщили "Известиям", что с момента введения обязательной аттестации инструкторов-проводников наблюдается снижение числа нелегальных экскурсий. Несмотря на разногласия в оценке эффективности этих мер, отмена аттестации не рассматривается, хотя процесс её проведения может быть оптимизирован.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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