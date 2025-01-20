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Эстония против закрытия границы с Россией: мнение министра

1:02
Туризм

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс назвал идею полного закрытия границы с Россией неразумной. По его мнению, такие меры не повлияют на позицию россиян, но могут привести к увеличению числа мигрантов. Тем не менее, министр отметил, что у Эстонии есть план действий на случай закрытия границы.

Lauri Läänemets at the Opinion Festival 2022 in Paide, Estonia
Фото: wikimapia by Sillerkiil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lauri Läänemets at the Opinion Festival 2022 in Paide, Estonia

Ранее с предложением полностью закрыть российско-эстонскую границу выступила оппозиционная партия Isamaa. Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил, что этот шаг обусловлен гибридными атаками России против Эстонии и её союзников.

На данный момент пересечение российско-эстонской границы возможно только для граждан и обладателей вида на жительство стран ЕС. Также действует запрет на автомобили с российскими номерами. В Эстонии продолжают работать три пункта пропуска: "Ивангород — Нарва", "Куничина Гора — Койдула" и "Шумилкино — Лухамаа".

Уточнения

Лаури Ляэнеметс (эст. Lauri Läänemets; род. 31 января 1983, Таллин) — эстонский политический и государственный деятель. Министр внутренних дел Эстонии с 18 июля 2022 года. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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