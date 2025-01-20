Суд обязал МВД возместить ущерб за недействительный паспорт

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Новосибирска успешно взыскал деньги с МВД за ошибку в его загранпаспорте. Инцидент произошёл в прошлом году, когда мужчина отправился на отдых в Таиланд, но на границе его загранпаспорт был признан недействительным из-за ошибки в машиночитаемом коде. Паспорт изъяли, и мужчине пришлось оформлять новый документ.

Фото: Wikimedia Commons by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ загранпаспорт РФ

Несмотря на трудности, новосибирец всё же смог съездить в отпуск, но после возвращения решил добиться справедливости, сообщается на сайте TourDom.ru. Он подал в суд с требованием компенсации за испорченные планы. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил его иск, обязав МВД возместить стоимость тура и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Этот случай стал примером того, как граждане могут защитить свои права и получить возмещение за неудобства, вызванные ошибками государственных органов.