Китайский турист искупался в реке Индигирка при минус 50

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Китайский турист решился на экстремальный поступок: он искупался в реке Индигирка в Оймяконе при морозе минус 50 градусов. Несмотря на суровые условия, путешественник остался доволен этим уникальным опытом.

Фото: commons.wikimedia.org by Yamalec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ямал Ири — ямальский Дед Мороз

Оймякон, известный как один из самых холодных населённых пунктов в мире, ежегодно привлекает множество туристов, особенно зимой. Одной из главных местных достопримечательностей становится река Индигирка, где благодаря горячим источникам на дне можно купаться даже при экстремально низких температурах.

Для тех, кто ищет ещё более экстремальные условия, местные гиды рекомендуют отправиться в Усть-Неру — это место славится сложностью и суровостью зимних погружений.

Уточнения

Оймяко́н — село в Оймяконском улусе Якутии, административный центр сельского поселения «Борогонский 1-й наслег».



Индиги́рка — река на северо-востоке России, в Якутии.



Усть-Не́ра — посёлок городского типа на востоке Якутии. Административный центр и самый крупный населённый пункт Оймяконского района (улуса).

