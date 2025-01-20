Откройте для себя спокойствие Киото в бамбуковых садах

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прогулки по бамбуковым рощам Киото привлекают туристов со всего мира, но как избежать толпы и насладиться природой в одиночестве?

Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бамбук

В этом японском городе есть места, где можно побыть наедине с лесами и почувствовать дух древней культуры, не спеша наслаждаясь красотой.

Уединённые уголки Киото

В бамбуковой роще Арасияма, одной из самых популярных достопримечательностей Японии, часто бывает многолюдно, что делает прогулку менее умиротворённой.

Однако Киото скрывает множество других бамбуковых лесов, где можно уйти от толпы и по-настоящему погрузиться в атмосферу спокойствия.

Прогулка по Бамбуковому пути

Бамбуковая тропа Таке-но-Мити, протянувшаяся на 1,6 км, уходит вдаль от шумных туристических маршрутов. С обеих сторон тропы растут редкие виды бамбука, разделённые барьерами из веток, а сама тропа усеяна кимоно-подобными растениями.

Здесь можно не только прогуляться, но и посетить Музей бамбука, где собраны более 110 видов этого растения со всей Японии.

Храм Адашино Нэнбуцу-дзи

Этот древний храм, расположенный в бамбуковом лесу, является альтернативой многолюдной Арасияме. Здесь находится около 8000 каменных статуй, посвящённых тем, кто ушёл без потомков, а в августе проводится трогательная церемония для ушедших душ.

Менее известные жемчужины Киото

Если хотите насладиться тишиной и природой, загляните в храм Кодай-дзи, окружённый бамбуковыми садами, или посетите Ракусай Парк, где целая территория отведена под бамбук.

Здесь вам не помешают толпы туристов, и вы сможете спокойно насладиться природой и историей.

Уточнения

Кио́то (яп. 京都市 ) — японский город, определённый указом правительства. Расположен в центральной части острова Хонсю, в центре региона Кансай, в юго-западной части префектуры Киото. С 794 по 1869 год Киото был столицей Японии, главной резиденцией императоров. Старое название — Хэйан.

