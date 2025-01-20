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Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья

2:11
Туризм

Мечтаете гулять босиком по пляжу, чувствуя каждый шаг на песке? Оказывается, это не только приятно, но и полезно для здоровья.

Хозяин с собакой на морском пляже
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хозяин с собакой на морском пляже

Почему босиком?

Ходьба без обуви активирует мышцы ног, которых мы не задействуем в повседневной жизни, ведь обувь забирает на себя основную нагрузку. Когда вы идёте по песку, тело работает усерднее: на мягкой поверхности мышцы ног нуждаются в большей стабилизации.

Согласитесь, ходьба по твёрдому асфальту не требует такой концентрации, как по зыбкому песочку. В результате вы тратите больше энергии — в 2,7 раза больше, чем на твёрдой поверхности!

Это значит, что с каждым шагом вы сжигаете больше калорий. Более того, такие прогулки помогают ускорить пищеварение, особенно если вы прошлись по пляжу после еды.

Как босые прогулки укрепляют здоровье?

Помимо того, что ходьба по песку помогает сжигать калории, она тренирует ваши мышцы и улучшает осанку. Более того, движение по песчаному берегу активирует более 200 тысяч нервных окончаний в каждой ноге.

Это улучшает проприоцепцию — способность тела ощущать своё положение в пространстве. Постоянный контакт с песком также действует как натуральный пилинг для ваших ног, удаляя омертвевшую кожу.

Будьте осторожны

Конечно, у прогулок босиком есть и минусы. Одним из самых серьёзных рисков является вероятность пораниться об острые предметы, такие как стекло или мусор, которые могут быть на пляже.

Поэтому важно всегда внимательно смотреть под ноги, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также после прогулки может быть неудобно, что песок прилип к ногам.

Чтобы быстро избавиться от него, можно использовать детскую присыпку или кукурузный крахмал, а для небольших участков — кисточку для рисования.

В завершение

Так что в следующий раз, когда окажетесь на пляже, снимите обувь и почувствуйте, как босые ноги касаются теплого песка — это не только приятно, но и полезно

Уточнения

Проприоце́пция (от лат. proprius — «собственный, особенный» и receptor — «принимающий»; от лат. capio, cepi — «принимать, воспринимать»), также известная как кинестези́я (от др.-греч. κοινός «общий» + αἴσθησῐς — «чувство, ощущение»; фр. cénesthésie) — мышечное чувство — ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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