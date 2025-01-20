Россиянам доступны авиарейсы от 4 из топ-25 безопасных перевозчиков

Самой безопасной авиакомпанией мира в 2025 году признана Air New Zealand, согласно анализу портала AirlineRatings. com, специализирующегося на оценке безопасности полётов и качестве услуг авиаперевозчиков.
Эксперты учитывали множество факторов: количество серьёзных инцидентов за последние два года, число погибших, возраст и размер авиапарка, уровень подготовки пилотов и другие ключевые параметры.
В топ-25 самых безопасных авиакомпаний вошли четыре перевозчика, выполняющие рейсы в Россию. Третье место поделили Qatar Airways и Emirates, на пятом расположилась Etihad Airways, а Turkish Airlines заняла 10-ю строчку.
Помимо основного списка, был составлен рейтинг самых безопасных лоукостеров. Первое место среди бюджетных авиакомпаний занял Hong Kong Express, но рейсы в Россию из этого списка выполняют только два перевозчика: flydubai (11-е место) и Air Arabia (18-е место).
Топ-23 самых безопасных авиакомпаний в 2025 году:
Топ-25 самых безопасных лоукостеров:
Hong Kong Express
Jetstar Group
Ryanair
easyJet
Frontier Airlines
AirAsia
Wizz Air
VietJet Air
Southwest Airlines
Volaris
flydubai
Norwegian
Vueling
Jet2
Sun Country Airlines
WestJet
JetBlue Airways
Air Arabia
IndiGo
Eurowings
Allegiant Air
Cebu Pacific
ZipAir
SKY Airline
Air Baltic
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