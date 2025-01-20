Россиянам доступны авиарейсы от 4 из топ-25 безопасных перевозчиков

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самой безопасной авиакомпанией мира в 2025 году признана Air New Zealand, согласно анализу портала AirlineRatings. com, специализирующегося на оценке безопасности полётов и качестве услуг авиаперевозчиков.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет в небе

Эксперты учитывали множество факторов: количество серьёзных инцидентов за последние два года, число погибших, возраст и размер авиапарка, уровень подготовки пилотов и другие ключевые параметры.

В топ-25 самых безопасных авиакомпаний вошли четыре перевозчика, выполняющие рейсы в Россию. Третье место поделили Qatar Airways и Emirates, на пятом расположилась Etihad Airways, а Turkish Airlines заняла 10-ю строчку.

Помимо основного списка, был составлен рейтинг самых безопасных лоукостеров. Первое место среди бюджетных авиакомпаний занял Hong Kong Express, но рейсы в Россию из этого списка выполняют только два перевозчика: flydubai (11-е место) и Air Arabia (18-е место).

Топ-23 самых безопасных авиакомпаний в 2025 году:

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific, Qatar Airways, Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines (THY) TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines Топ-25 самых безопасных лоукостеров:

Hong Kong Express

Jetstar Group

Ryanair

easyJet

Frontier Airlines

AirAsia

Wizz Air

VietJet Air

Southwest Airlines

Volaris

flydubai

Norwegian

Vueling

Jet2

Sun Country Airlines

WestJet

JetBlue Airways

Air Arabia

IndiGo

Eurowings

Allegiant Air

Cebu Pacific

ZipAir

SKY Airline

Air Baltic