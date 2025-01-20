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Как объехать планету за один день в Дубае

3:22
Туризм

Как объединить экзотику разных стран, не покидая одного города? Добро пожаловать в Global Village — уникальный развлекательный комплекс в Дубае, который оживает каждый год с октября по май.

Дубай
Фото: unsplash.com by Robert Bock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дубай

Это место стало культурным оазисом в пустыне ОАЭ, где можно познакомиться с кухней, искусством и традициями со всего мира.

История успеха

Когда Global Village впервые открылась в 1996 году, её павильоны разместились на парковке, а количество представленных стран не превышало десяти.

Однако этот эксперимент оказался невероятно успешным: первый сезон привлёк полмиллиона посетителей. В 2005 году проект перебрался в Дубайленд, где разросся до 30 павильонов, представляющих 90 различных культур.

Сегодня это не просто тематический парк, а место, которое ежегодно удивляет новыми достопримечательностями и павильонами.

Культурное разнообразие

Каждый павильон в Global Village — это маленькая страна с её уникальной атмосферой. Например, павильон Индии встречает гостей фасадом, вдохновлённым знаменитым Хава-Махалом в Джайпуре. Здесь можно найти всё: от традиционных индийских сладостей до красочных танцевальных представлений.

Российский павильон впечатляет архитектурой, напоминающей Михайловский собор, а внутри можно найти матрёшки и сувениры. Иран же поражает своими бирюзовыми фасадами и базарами, полными ковров, украшений и ароматного шафрана.

Не менее интересны павильоны Кореи, Египта и Африки. В корейском можно запастись косметикой и традиционными сладостями, а в египетском — почувствовать себя на базаре в Каире и купить изысканную посуду.

Африканский павильон объединяет культуру целого континента, предлагая масла ши, яркие украшения и тёплое гостеприимство.

Аттракционы и гастрономия

Global Village радует не только культурными открытиями, но и вкусной едой. От традиционных индийских закусок на базаре Чаат до уличных блюд Таиланда — здесь можно попробовать кухни почти сотни стран. Улица Счастья порадует сладкоежек гигантской пиццей и шоколадной клубникой.

Для семей с детьми идеальным местом станет Карнавал с его многочисленными аттракционами. Здесь есть всё: от ностальгических аркадных игр до каруселей и экстремальных развлечений.

Когда лучше посетить?

Чтобы в полной мере насладиться атмосферой Global Village, отправляйтесь туда ближе к закату. Вы сможете увидеть как дневной свет, так и яркие огни, которые освещают парк вечером.

Для знакомства с каждой зоной лучше выделить целый день, но даже за несколько часов можно получить незабываемые впечатления.

Global Village — это не просто парк развлечений, а культурное путешествие, которое перенесёт вас на все континенты. Если вы планируете отдых в Дубае, добавьте это место в свой маршрут.

Здесь каждый найдёт что-то по душе: вкусную еду, интересные сувениры, невероятные шоу и приключения для всей семьи.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива. По состоянию на 2022 год население города составляет около 3,6 млн человек, более 90 % из которых — экспатрианты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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