Туры в Абхазию приостановлены, но туристы смогут ехать самостоятельно без проблем

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия традиционно привлекает туристов своей уникальной природой, богатой историей, гостеприимством местных жителей и доступными ценами. Однако в этом сезоне путешествия в республику могут оказаться сложными из-за рекомендаций Минэкономразвития, призвавшего турагентства приостановить продажу организованных туров. Эти меры связаны с недавними протестами в Сухуме, хотя абхазские власти утверждают, что угроз для отдыхающих на курортах не было.

Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черное море Абхазия

После объявления российских чиновников о запрете продажи туров некоторые туристы начали отказываться от бронирований, особенно те, кто привык пользоваться комплексными туристическими услугами. Однако самостоятельное планирование поездки в Абхазию остаётся возможным. Туроператорам разрешено продавать отдельные услуги, такие как проживание в гостиницах и билеты.

При этом представители Ассоциации туроператоров России подчёркивают, что масштабных проблем с отключением электроэнергии в местах размещения туристов нет, так как многие объекты уже давно оборудованы резервными источниками питания.

По мнению экспертов турбизнеса, в ближайшем сезоне никаких серьёзных проблем для самостоятельных путешественников не предвидится. Тем не менее, россиянам лучше внимательно планировать свои поездки и учитывать действующий запрет на продажу туров в эту страну.