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Озеро, которое обязательно нужно посетить: волшебное место на высоте 1800 метров над уровнем моря

3:17
Туризм

Озеро Дюшеса представляет собой великолепный высокогорный бассейн, окружённый вершинами одноименного заповедника. Это поистине волшебное место, не только с точки зрения ландшафта и природы, но и как идеальная граница между Лацио и Абруццо в провинциях Риети и Л'Акуила.

Озеро Дюшеса
Фото: flickr.com by Маттео Регацци, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Озеро Дюшеса

Каждый путешественник, ступивший на эту землю, сможет ощутить умиротворение и покой. В эти горы не заезжают машины, кроме как по специальным разрешениям лесников. Расстояние до высокогорного озера преодолевают пешком, а это именно то, что нужно настоящему искателю приключений.

Путь к озеру Дюшеса из Карторе прост, но полон приключений. Первая остановка — это Карторе, живописное плато в муниципалитете Боргоросе, которое пленяет взгляд и сердце своей невероятной красотой и спокойствием.

Добраться до Карторе можно на машине по трассе A24, съехав с Валле-дель-Сальто, а затем около 5 километров до Вилладжо-Карторе. От Казали-ди-Карторе начинается тропа к озеру Дюшес. Это главная достопримечательность ежегодно привлекающая тысячи туристов. Не случайно это один из ключевых этапов легендарного Каммино деи Бриганти.

Пешеходная тропа начинается на высоте 930 метров и круто поднимается к озеру на высоте 1800 метров. Вам предстоит преодолеть почти 900 метров перепада высот за один раз. Вы можете выбрать один из двух маршрутов: более сложный и вертикальный, протяженностью около 4 километров, который нужно преодолеть за 2,5 часа, или менее крутой, но более длинный, со средней длительностью подъёма около 4 часов.

Предпочтительнее первый вариант; утомительно да, но незабываемо со всех точек зрения. Густые леса, камни, небольшие веревки и натуральные деревянные лестницы будут сопровождать вас к виду на озеро Дюшеса, которому предшествует прекрасное зеленое плато Ле-Капарни, где в тёплые месяцы пасутся овцы, коровы и лошади. Здесь же при необходимости можно отдохнуть в одном из многочисленных горных приютов.

Помните, что конечный пункт назначения стоит затраченных усилий. Перед вашим взором откроется озеро Дюшес, до самого конца скрытое горными "дюнами". Водоём, окружённый скалистыми Апеннинами и нетронутыми лугами. По-настоящему красивое и уединенное место, вдали от всего и всех.

Озеро Дюшеса также может стать отличной отправной точкой для исследования окрестных вершин. Одним из вариантов может быть подъем на массив Велино в Абруццо и ночёвка в легендарном приюте Себастьяни.

Однако, прежде чем отправиться в путь, обязательно проверьте прогноз погоды. Здесь нет веб-камер, и погода, как это часто бывает в горах, может измениться в любой момент. Будьте осторожны и подготовьте все необходимое: дождевики, зонтики, трости и другие средства для защиты от непогоды.

Уточнения

Апенни́ны — горы в Италии и Сан-Марино, простирающиеся более чем на 1200 км с севера на юг страны.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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