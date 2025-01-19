Нападение обезьяны: как спасли жительницу Зеленограда

Жительница Зеленограда, отдыхавшая на острове Хайнань в Китае, подверглась нападению обезьяны, которая её укусила. Девушка сильно испугалась, но сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи оперативно осмотрели пострадавшую, назначили курс антибиотиков и дали рекомендации. Уже на следующий день отёк и покраснение спали, а пациентка почувствовала значительное облегчение.

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Медики порекомендовали воздержаться от алкоголя на шесть месяцев и ограничить физические нагрузки в течение трёх месяцев, чтобы избежать осложнений. Девушка, переживавшая страх заражения, призналась, что современные методы лечения успокоили её: вместо прежних 40 уколов теперь достаточно всего шести прививок. Это существенно снизило её тревогу.

Пострадавшая выразила благодарность врачам ГКБ имени Кончаловского за профессионализм и оперативное лечение. Благодаря их действиям, она быстро пошла на поправку.

Ранее сообщалось, что московские медики помогли жительнице Зеленограда, пострадавшей от укуса обезьяны во время отпуска.