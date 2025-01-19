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Минеральный источник Каламени: уединение и тепло круглый год

3:05
Туризм

Всего в нескольких шагах от границы с Чехией есть целебное термальный пруд Каламени, посещение которого не будет стоить вам ни копейки. Вода в нём поддерживает стабильную температуру 33 °C, что позволяет наслаждаться купанием днём и ночью круглый год, даже в сильные морозы.

пруд Каламени, Словакия
Фото: Wikimedia Commons by Michal Jakubský, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пруд Каламени, Словакия

Вода круглый год сохраняет высокую температуру, а компактные размеры (всего 20x10 метров) создают уютную атмосферу. Источник, расположенный в центре пруда, греет воду до 33 °C, а у краёв температура чуть ниже — около 30 °C. Купаться здесь можно 365 дней в году, 24 часа в сутки, что делает это место особенно привлекательным в зимние месяцы. Есть даже те, кто отваживается на ночные купания в морозы.

Каламени — не просто термальный источник, но и возможность насладиться природой. Пруд находится рядом с лесом, уединённая атмосфера позволяет расслабиться вдали от городской суеты. Летом окружающие луга покрываются зеленью, здесь можно посидеть на скамейках, воспользоваться зоной отдыха с камином, а любители пара могут заглянуть в сауну.

Насыщенная минералами вода обладает целебными свойствами. Благодаря высокому содержанию серы, кальция и магния, она благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат. Пусть вас не смущает слабый запах серы: целебное действие воды компенсирует этот небольшой нюанс. Кроме того, оранжево-красный оттенок воды красиво контрастирует с белым снегом зимой, создавая живописный пейзаж.

Пруд Каламени имеет долгую историю: в 1991 году здесь пробурили колодец глубиной 500 метров, который наполняет озеро минерализованной водой. Сам пруд неглубокий (около 50 см), что делает его подходящим для купания даже в межсезонье.

Это место популярно среди туристов, и ежегодно его посещают около 10 тысяч человек. Хотя сейчас вход остается бесплатным, муниципалитет планирует в будущем взимать небольшую плату для поддержания инфраструктуры.

Пруд расположен в деревне Каламени в Словакии, недалеко от городов Ружомберок и Липтовски-Микулаш. Есть удобная парковка, которая в зимнее время бесплатна, а летом стоит всего 4 евро. Для семей с детьми и любителей путешествий это место станет настоящей находкой.

Каламени можно удачно сочетать с другими достопримечательностями региона. Например, после посещения Липтовского града или дня на лыжах в окрестностях можно расслабиться в тёплой воде пруда.

Только учтите: минеральная вода может повредить дорогую купальную одежду, поэтому берите что-то попроще.

Пока вход в термальный пруд остается бесплатным, не упустите возможность насладиться этим уникальным местом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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