Россиянин побывал в Японии и разрушил два популярных стереотипа о местных жителях

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник и автор дзен-канала "В поисках света" Александр Мазуров посетил Японию и увидел, что японцы не совсем такие, какими они представляются многим иностранцам. Блогер разрушил два популярных стереотипа о жителях этой страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Молодая японка

Трудоголизм японцев стал уже почти что легендой. Принято считать, что японцы большую часть времени посвящают работе и почти не думают об отдыхе, однако Мазуров убедился в том, что это совершенно не так.

"Трудоголизм — это больше особенность корпоративного мира. Сфера обслуживания здесь не перерабатывает от слова "совсем". Особенно это чувствуется вне Токио. Многие места открываются поздно, закрываются рано", — рассказал Александр.

Также принято считать, что японцы обожают моду и следуют ей. Своими наблюдениями Мазуров опроверг и это. Большинство местных жителей одеваются совершенно обычно, однако россиянин всё-таки видел некоторых японцев в национальной одежде.

"Но действительно впечатляет, что можно встретить людей в кимоно, притом и девушек, и мужчин! Вот это выглядит потрясающе", — восхитился Александр.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

