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Морские звёзды и бирюзовые воды: главное чудо Карибского моря

3:05
Туризм

Чтобы увидеть это "звёздное" зрелище, не обязательно смотреть на небо. Наденьте маску для снорклинга и опустите взгляд под воду — вас ждёт Эль-Сьело, уникальный заповедник морских звёзд.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Этот природный шедевр расположен на южном побережье Косумеля, мексиканского острова у полуострова Юкатан. Бирюзовые воды Карибского моря и обилие морских обитателей превращают это место в настоящий рай.

Название Эль-Сьело переводится с испанского как "небо" или "рай", и оно говорит само за себя. Кристально чистая вода создаёт эффект невесомости, словно вы парите среди облаков.

На морском дне — разноцветные морские звёзды, придающие подводному пейзажу волшебный вид. Здесь вы сможете наблюдать их в естественной среде, не причиняя им вреда, ведь трогать морских звёзд строго запрещено.

Как добраться до Эль-Сьело

Заповедник находится вдоль юго-восточного побережья Косумеля и доступен только на лодке. Само путешествие до Эль-Сьело — это уже приключение: живописные виды и атмосфера единения с природой делают поездку незабываемой.

Местные туркомпании предлагают экскурсии, которые можно заказать прямо из Сан-Мигеля — главного города Косумеля.

Чем заняться в Эль-Сьело

Вода здесь прогрета тропическим солнцем до комфортной температуры, идеально подходящей для снорклинга.

Подводный мир поражает разнообразием: помимо морских звёзд, вы можете встретить экзотических рыб, морских черепах и даже гигантских мант. Эти величественные создания дружелюбны и совершенно безопасны.

Для отдыха можно выйти на мелководье, где вас ждут белый песок и спокойное море. А чтобы сделать посещение максимально безопасным и увлекательным, лучше всего отправиться с гидом или в составе группы.

Косумель: не только Эль-Сьело

Косумель — это мекка для любителей дайвинга и снорклинга. Но если вам захочется разнообразить отдых, остров предлагает массу других возможностей.

Всего за час на автомобиле или велосипеде можно объехать весь Косумель и насладиться его секретными пляжами, руинами майя и природными заповедниками.

Не пропустите эко-парк Пунта-Сур. Здесь, на площади 1000 акров, обитают экзотические птицы и дикие животные, а с обзорной башни открываются виды на крокодилов в естественной среде.

Ещё одно уникальное место — Чанканааб Бич, парк приключений, где можно плавать с дельфинами, ламантинами и морскими львами.

Как завершить идеальный день
Вдоль побережья Косумеля расположено множество пляжных клубов, где можно расслабиться с коктейлем, наслаждаясь видом на Карибское море. Если вы предпочитаете более бюджетный отдых, возьмите с собой вещи для пикника и отправляйтесь на один из общественных пляжей.

Уточнения

Косумель (исп  Cozumel, юк. Kùutsmil — Остров ласточек) — остров в Карибском море в регионе Ривьера Майя, у восточного берега мексиканского полуострова Юкатан. На острове расположен одноимённый муниципалитет штата Кинтана-Роо. Популярный курорт, известный своими местами для дайвинга. Главный город острова — Косумель (San Miguel de Cozumel).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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