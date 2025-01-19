7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зима — это не повод сидеть дома. Есть направления, которые в холодное время года становятся только лучше. Рассказываем, куда стоит отправиться, пока не растаял снег.

Фото: commons.wikimedia.org by Nimuel23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зима

Териберка, Мурманская область

Этот край известен охотой за северным сиянием. Узнать, где его можно увидеть, помогает специальный сайт с актуальной информацией.

Но и без сияния здесь полно достопримечательностей: кладбище кораблей, яйца дракона, скелет кита. Добраться до Териберки стоит хотя бы ради этих уникальных видов.

Ленские столбы и "Царство вечной мерзлоты", Якутия

Якутия зимой — это суровые -45 градусов. Смельчакам здесь откроется "Царство вечной мерзлоты" — туристический комплекс, который поражает своей фотогеничностью.

А Ленские столбы с их грандиозными скалами подарят виды, от которых захватывает дух. Если захотите узнать больше, посмотрите наши фильмы на Ютубе, ВКонтакте или Рутубе.

Суздаль, Владимирская область

Под снегом Музей деревянного зодчества становится особенно живописным. Здесь можно увидеть церкви, мельницы и крестьянские дома, привезённые из разных сёл. Аутентичности добавляют гуси, которые прогуливаются среди этих построек.

Национальный парк "Таганай", Урал

В Челябинской области находится парк "Таганай", где можно сделать потрясающие фото: с Чёрной скалой, скалами Три Брата или в Долине сказок. Для удобства доступны экскурсии, которые помогут увидеть всё самое интересное.

Ледяные скульптуры, Карелия

Зимой Карелия привлекает не только своими пейзажами, но и фестивалями. В Петрозаводске с 4 по 8 февраля проходит "Гиперборея" — здесь можно увидеть настоящие шедевры изо льда. Кроме того, обязательно посетите Рускеалу, Ладожское озеро и Кижи.

Снежные скульптуры, Мурманская область

В Кировске каждую зиму строят "Снежную деревню". Лабиринты, гигантский Ктулху, ледяные отели — темы каждый год меняются, но впечатления остаются незабываемыми.

Плёс, Ивановская область

Хотя Плёс считается "осенним" городом, зимой здесь тоже есть чем заняться. Красивые виды под снегом, развитая ресторанная культура и блюда русской кухни — всё это делает поездку сюда стоящей.

Хибины и Кировск, Мурманская область

Заснеженные вершины Хибин создают потрясающие виды для зимних фотографий. Чтобы увидеть их во всей красе, поднимитесь на вершину Айкуайвенчорр, где находится горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр". Не забудьте заглянуть в "Таинственный лес" с его подсветкой и скульптурами.

Уточнения

Полярное сияние (aurora borealis), — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. В северном полушарии каспенные сияния можно наблюдать над Шпицбергеном в околополуденные часы.

