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7 направлений, которые идеальны для зимнего отдыха

2:55
Туризм

Зима — это не повод сидеть дома. Есть направления, которые в холодное время года становятся только лучше. Рассказываем, куда стоит отправиться, пока не растаял снег.

Зима
Фото: commons.wikimedia.org by Nimuel23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зима
  • Териберка, Мурманская область

Этот край известен охотой за северным сиянием. Узнать, где его можно увидеть, помогает специальный сайт с актуальной информацией.

Но и без сияния здесь полно достопримечательностей: кладбище кораблей, яйца дракона, скелет кита. Добраться до Териберки стоит хотя бы ради этих уникальных видов.

  • Ленские столбы и "Царство вечной мерзлоты", Якутия

Якутия зимой — это суровые -45 градусов. Смельчакам здесь откроется "Царство вечной мерзлоты" — туристический комплекс, который поражает своей фотогеничностью.

А Ленские столбы с их грандиозными скалами подарят виды, от которых захватывает дух. Если захотите узнать больше, посмотрите наши фильмы на Ютубе, ВКонтакте или Рутубе.

  • Суздаль, Владимирская область

Под снегом Музей деревянного зодчества становится особенно живописным. Здесь можно увидеть церкви, мельницы и крестьянские дома, привезённые из разных сёл. Аутентичности добавляют гуси, которые прогуливаются среди этих построек.

  • Национальный парк "Таганай", Урал

В Челябинской области находится парк "Таганай", где можно сделать потрясающие фото: с Чёрной скалой, скалами Три Брата или в Долине сказок. Для удобства доступны экскурсии, которые помогут увидеть всё самое интересное.

  • Ледяные скульптуры, Карелия

Зимой Карелия привлекает не только своими пейзажами, но и фестивалями. В Петрозаводске с 4 по 8 февраля проходит "Гиперборея" — здесь можно увидеть настоящие шедевры изо льда. Кроме того, обязательно посетите Рускеалу, Ладожское озеро и Кижи.

  • Снежные скульптуры, Мурманская область

В Кировске каждую зиму строят "Снежную деревню". Лабиринты, гигантский Ктулху, ледяные отели — темы каждый год меняются, но впечатления остаются незабываемыми.

  • Плёс, Ивановская область

Хотя Плёс считается "осенним" городом, зимой здесь тоже есть чем заняться. Красивые виды под снегом, развитая ресторанная культура и блюда русской кухни — всё это делает поездку сюда стоящей.

  • Хибины и Кировск, Мурманская область

Заснеженные вершины Хибин создают потрясающие виды для зимних фотографий. Чтобы увидеть их во всей красе, поднимитесь на вершину Айкуайвенчорр, где находится горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр". Не забудьте заглянуть в "Таинственный лес" с его подсветкой и скульптурами.

Уточнения

Полярное сияние  (aurora borealis), — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. В северном полушарии каспенные сияния можно наблюдать над Шпицбергеном в околополуденные часы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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