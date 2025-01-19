Россия готовит безвизовый режим для туристов из Китая

Амурская область может стать первой российской территорией с безвизовым режимом для туристов из Китая.
С инициативой выступил губернатор Василий Орлов, предложив ввести такие изменения для гостей из КНР, посещающих Благовещенск.
Основной акцент сделан на упрощении пребывания туристов из Китая в регионе.
"Мы заинтересованы в том, чтобы китайские гости могли свободно посещать Благовещенск и его достопримечательности, что будет способствовать развитию туризма и укреплению культурных связей", — отметил Орлов.
В дополнение к безвизовому режиму губернатор предложил рассмотреть возможность запуска новых авиарейсов.
Предполагается, что они свяжут Приамурье с Байкалом, Бурятией, Сахалином, Камчаткой и другими туристическими направлениями.
Также предлагается увеличить регулярность уже существующих маршрутов, чтобы сделать путешествия более доступными.
Инициатива может стать серьёзным шагом в развитии туризма и привлечении инвестиций в регион. Упрощение въезда для туристов и расширение транспортной доступности открывают новые возможности для культурного обмена и экономического роста.
Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.
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