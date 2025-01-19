Россия готовит безвизовый режим для туристов из Китая

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Амурская область может стать первой российской территорией с безвизовым режимом для туристов из Китая.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons г.Харбин (Китай)

С инициативой выступил губернатор Василий Орлов, предложив ввести такие изменения для гостей из КНР, посещающих Благовещенск.

Что предполагает инициатива?

Основной акцент сделан на упрощении пребывания туристов из Китая в регионе.

"Мы заинтересованы в том, чтобы китайские гости могли свободно посещать Благовещенск и его достопримечательности, что будет способствовать развитию туризма и укреплению культурных связей", — отметил Орлов.

Новые маршруты и рейсы

В дополнение к безвизовому режиму губернатор предложил рассмотреть возможность запуска новых авиарейсов.

Предполагается, что они свяжут Приамурье с Байкалом, Бурятией, Сахалином, Камчаткой и другими туристическими направлениями.

Также предлагается увеличить регулярность уже существующих маршрутов, чтобы сделать путешествия более доступными.

Перспективы для региона

Инициатива может стать серьёзным шагом в развитии туризма и привлечении инвестиций в регион. Упрощение въезда для туристов и расширение транспортной доступности открывают новые возможности для культурного обмена и экономического роста.

Уточнения

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

