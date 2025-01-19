Как Испанию превращает в мусорную свалку Европы

Более 40 тысяч тонн отходов, включая токсичные, ежегодно нелегально ввозились в Испанию из Италии. В центре схемы — преступная группа, которая использовала испанские свалки для сокрытия мусора, получая за это миллионы евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Verônica Souto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пластиковый пакет на плавнике дельфина

Как действовала схема?

Свалки в испанских провинциях Таррагона и Куэнка превратились в место хранения итальянского мусора. С 2021 года компании из Италии платили за утилизацию отходов более 19 миллионов евро. Однако вместо переработки мусор просто оставляли на полигонах, что угрожало экологии и здоровью местных жителей.

В результате расследования стало известно о 15 подозреваемых и семи вовлечённых компаниях. Некоторые из них базируются в Каталонии и Кастилии-Ла-Манче.

Миллионы на токсичных отходах

Итальянские компании якобы платили за переработку отходов, включая опасные вещества, но по факту избавлялись от них в Испании незаконным способом. Такая схема позволила преступникам зарабатывать миллионы евро, а отходы оставались без должного контроля.

Последствия для экологии и общества

Накопление мусора на полигонах создавало угрозу для окружающей среды, включая загрязнение почвы и водоёмов. Местные власти предупреждают: воздействие токсичных веществ может сказаться на здоровье людей и животных.

Сейчас правоохранительные органы Испании продолжают расследование, чтобы выявить всех участников схемы и оценить нанесённый ущерб.

Борьба с экологическими преступлениями

Этот случай поднимает важный вопрос — насколько эффективно контролируется переработка отходов в Европе? Проблема требует международного сотрудничества и усиления экологических стандартов.

Уточнения

Тарраго́на (исп. и кат. Tarragona, лат. Tarraco, Tarracona) — приморский город и муниципалитет Испании; центр провинции Таррагона в составе автономной области Каталония. Один из старейших городов Испании; во времена Римской империи — центр Тарраконской Испании.

