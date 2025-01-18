Турагент назвал самые привлекательные страны для весеннего отдыха

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал о самых популярных направлениях для весеннего отдыха.

Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии Отдых на острове

Он выделил страны Персидского залива как особенно привлекательные для российских туристов в марте, апреле и мае.

"Объединенные Арабские Эмираты продолжают быть излюбленным местом для российских путешественников. Однако на фоне растущего интереса к регионам Персидского залива, Катар и Оман становятся все более популярными. Не стоит обходить вниманием и Бахрейн — маленький, но уютный оазис для туристов", — отметил Гажиенко.

На втором месте в списке оказался Египет. Несмотря на прохладное море в марте, весна — отличное время для экскурсионных туров. Путешественникам предлагается возможность увидеть знаменитые пирамиды, древние храмы и другие исторические памятники, передает "Рамблер".

Третье место занял китайский остров Хайнань, который привлекает туристов теплым климатом уже с начала марта. Следующими в списке стали Карибские острова. Среди доступных направлений с прямыми рейсами из России особое внимание стоит уделить Кубе и острову Маргарита в Венесуэле.

"Для тех, кто готов потратить больше на свой отпуск, весна — идеальное время для посещения экзотических направлений, таких как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий", — подытожил турагент.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



