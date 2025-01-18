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Без билбордов — в каких городах мира туристы не увидят наружную рекламу

2:29
Туризм

В современном мире улицы часто заполняют яркие билборды, неоновые вывески и гигантские экраны.

Город
Фото: freepik.com by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город

Однако есть города, где наружная реклама либо полностью запрещена, либо строго ограничена.

В Ставангере (Норвегия) действует законодательное ограничение на наружную рекламу, чтобы сохранить живописные виды на горы и фьорды. Местные жители убеждены, что гармония природы и архитектуры не должна нарушаться коммерческими интересами. Вместо рекламных щитов здесь установлены аккуратные указатели и информационные таблички, что позволяет городу сохранять свою уникальную атмосферу и делает прогулки более приятными.

В 2006 году Сан-Паулу (Бразилия), город с населением более 12 миллионов человек, принял "Закон о чистом городе”, который полностью запретил наружную рекламу — от билбордов до вывесок на магазинах. Это решение было направлено на борьбу с визуальным загрязнением и открыло жителям доступ к архитектуре города, которая раньше скрывалась за слоями рекламы. Сегодня Сан-Паулу представляет собой пример того, как мегаполис может выглядеть без визуального шума.

Шимла — известный горный курорт в Индии, привлекающий туристов со всего мира благодаря своим пейзажам и архитектуре. Здесь действует строгий запрет на наружную рекламу, что позволяет сохранить природную красоту и очарование старинных зданий. Это делает город идеальным местом для тех, кто ищет покой и вдохновение вдали от городской суеты.

Гренобль стал первым французским городом, который в 2014 году отказался от наружной рекламы на муниципальной территории. Вместо рекламных щитов были установлены зеленые насаждения и дополнительные лавочки для отдыха. Этот шаг был частью программы по улучшению городской среды и поддержке местных производителей, которые теперь могут рекламировать свои товары только внутри своих магазинов.

В районе Мемориального парка мира в Хиросиме (Япония) действует строгий запрет на наружную рекламу. Это место имеет огромное историческое значение. Отсутствие рекламы позволяет посетителям полностью сосредоточиться на размышлениях о прошлом и важности мира. передает "Рамблер".

Уточнения

Рекла́ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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