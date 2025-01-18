Последствия разлива мазута в Чёрном море могут затронуть Абхазию, Грузию и Турцию

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Разлив мазута может затронуть черноморские страны, такие как Абхазия, Грузия, Турция, а также западное побережье Черного моря, включая Румынию, Болгарию и Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрное море

Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, профессор Виктор Данилов-Данильян. Он отметил, что распространение топлива в значительных объемах маловероятно, но отдельные участки побережья могут ощутить последствия, сообщает TourDom. Принимаются активные усилия для минимизации последствий.

Учёный отметил, что предсказывать точное состояние пляжей к туристическому сезону затруднительно, поскольку загрязнение имеет очаговый характер — одни участки могут быть сильно загрязнены, а другие останутся относительно чистыми.

Инспекторы ГИМС МЧС России обследовали около 1500 квадратных километров акватории и не обнаружили пятен мазута. Кубанский дайвер Юрий Кашин сообщил, что в 350 метрах от пляжей в Витязево вода чистая, а небольшие загрязнения у берега должны исчезнуть после первого шторма.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.



