В Сочи из-за шторма закрыты пляжи

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сочи ожидается шторм, сообщает пресс-служба городской администрации. В связи с этим доступ на пляжи временно ограничен. Прогнозируется, что высота волн может достигать 2,5 метра, а ветер будет сопровождаться сильными порывами.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж Сочи

Эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН подчеркнул, что шторм может принести на берега Краснодарского края и западного Крыма загрязнения нефтепродуктами. Это создаёт дополнительные экологические риски для прибрежных зон.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

