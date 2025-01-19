В Сочи из-за шторма закрыты пляжи

В Сочи ожидается шторм, сообщает пресс-служба городской администрации. В связи с этим доступ на пляжи временно ограничен. Прогнозируется, что высота волн может достигать 2,5 метра, а ветер будет сопровождаться сильными порывами.
Эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН подчеркнул, что шторм может принести на берега Краснодарского края и западного Крыма загрязнения нефтепродуктами. Это создаёт дополнительные экологические риски для прибрежных зон.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
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