Россия и Иран запускают круизы по Каспийскому морю

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году на Каспийском море начнут действовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое сообщение между портами России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Министерства транспорта России.

Фото: commons.wikimedia.org by tengrinews.kz Пезешкиан

Инициатива была озвучена по итогам встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в которой участвовал глава Минтранса Роман Старовойт.

«В следующем году мы планируем организовать регулярные судоходные маршруты и круизное сообщение между портами России и Ирана на Каспийском море», — отмечается в официальном сообщении.

Уточнения

Масуд Пезешкиан (род. 29 сентября 1954, Мехабад, Шаханшахское Государство Иран) — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, 9-й президент Исламской Республики Иран с 28 июля 2024 года.

