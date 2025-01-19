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Россия и Иран запускают круизы по Каспийскому морю

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Туризм

В 2025 году на Каспийском море начнут действовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое сообщение между портами России и Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Министерства транспорта России.

Пезешкиан
Фото: commons.wikimedia.org by tengrinews.kz
Пезешкиан

Инициатива была озвучена по итогам встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в которой участвовал глава Минтранса Роман Старовойт.

«В следующем году мы планируем организовать регулярные судоходные маршруты и круизное сообщение между портами России и Ирана на Каспийском море», — отмечается в официальном сообщении.

Уточнения

Масуд Пезешкиан (род. 29 сентября 1954, Мехабад, Шаханшахское Государство Иран) — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, 9-й президент Исламской Республики Иран с 28 июля 2024 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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