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Налог на туристов в Мармарисе: как это повлияет на отдых?

1:16
Туризм

Мармарис ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, очарованных его историческими достопримечательностями и природной красотой. Однако в ближайшее время власти планируют ввести налог на туристов, сообщает турецкое издание Aslinda.

Мармарис, Турция
Фото: Wikimedia Commons by Janlight is licensed under Public domain
Мармарис, Турция

Сейчас численность населения Мармариса составляет около 500 тысяч человек, но летом этот показатель достигает 800 тысяч. Такая нагрузка создаёт серьёзное давление на городскую инфраструктуру и муниципальные службы.

Мэр Мармариса Аджар Унлу ссылается на пример Венеции, где уже действует туристический налог, и подчеркивает необходимость получения дополнительного дохода от гостей города. Он отмечает, что бюджет города формируется исходя из зарегистрированного населения в 96 тысяч человек, хотя туристы активно пользуются инфраструктурой, услугами и природными ресурсами.

Предполагается, что городской налог может взиматься через современные цифровые технологии — например, посредством кредитных карт или базовых станций. Унлу уверен, что такое нововведение станет важным шагом для развития устойчивого туризма и улучшения городской инфраструктуры.

Уточнения

Ма́рмарис (тур. Marmaris) — город-порт и курорт в Турции. Административный центр одноимённого района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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