Восстановление экосистемы Чёрного моря займёт до 20 лет

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Туризм

Разлив мазута в Керченском проливе может отразиться на странах Черноморского региона, включая Абхазию, Грузию и Турцию. Несмотря на то, что объёмы топлива не слишком велики, последствия могут ощущаться десятилетиями.

очистка пляжа
Фото: Wikimedia Commons by National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) is licensed under Public domain
очистка пляжа

Член-корреспондент РАН, профессор Виктор Данилов-Данильян, подчеркивает: восстановление экосистемы потребует 15-20 лет. Однако работы по очистке уже начались.

По словам дайвера Юрия Кашина, мелкие фракции мазута на побережье исчезнут после первого же шторма, но точные прогнозы остаются сложными.

Как именно будут выглядеть пляжи в конце мая, пока остаётся вопросом. В последние два дня на поверхности воды пятен мазута не обнаружено, что даёт надежду на успешное устранение загрязнения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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