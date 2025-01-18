Французы отправят две бочки с вином в дальнее плавание через Атлантический океан

Во Франции в винодельческом доме Albert Bichot решили провести необычный эксперимент и отправить в дальнее плавание две бочки с белым вином для того, чтобы посмотреть, насколько изменятся свойства этого напитка вблизи от океанских вод.
Обе бочки будут находиться на палубе яхты, которая поплывёт по Атлантическому океану. После остановки в Нью-Йорке яхта направится во французский город Сен-Мало. Путешествие продлится два месяца и закончится в марте этого года.
Для сравнения виноделы поставят две бочки с таким же вином в погребе. Когда путешествие закончится, они будут изучать и сравнивать вкус и свойства насыщенного морским воздухом вина и вина, которое находилось на суше.
"Установленные на палубе бочки будут напрямую подвергаться перепадам температуры, влажности, солёному воздуху и более резким движениям, чем в погребе. Эти факторы обеспечивают более интенсивное естественное перемешивание вина и микрооксигенацию", — пишет Wine Industry Advisor.
Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.