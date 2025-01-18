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Французы отправят две бочки с вином в дальнее плавание через Атлантический океан

1:08
Туризм

Во Франции в винодельческом доме Albert Bichot решили провести необычный эксперимент и отправить в дальнее плавание две бочки с белым вином для того, чтобы посмотреть, насколько изменятся свойства этого напитка вблизи от океанских вод.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Обе бочки будут находиться на палубе яхты, которая поплывёт по Атлантическому океану. После остановки в Нью-Йорке яхта направится во французский город Сен-Мало. Путешествие продлится два месяца и закончится в марте этого года.

Для сравнения виноделы поставят две бочки с таким же вином в погребе. Когда путешествие закончится, они будут изучать и сравнивать вкус и свойства насыщенного морским воздухом вина и вина, которое находилось на суше.

"Установленные на палубе бочки будут напрямую подвергаться перепадам температуры, влажности, солёному воздуху и более резким движениям, чем в погребе. Эти факторы обеспечивают более интенсивное естественное перемешивание вина и микрооксигенацию", — пишет Wine Industry Advisor.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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