Стюардесса Emirates рассказала о строгих требованиях к состоянию кожи сотрудников

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса, работающая в Emirates, рассказала о строгих требованиях авиакомпаний к состоянию кожи сотрудников.

Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт Emirates

Видео с этим откровением она опубликовала в соцсетях.

Она отметила, что авиакомпании тщательно следят за внешним видом своих сотрудников, поскольку они представляют бренд. Например, из-за проблем с кожей, таких как прыщи, бортпроводника могут временно отстранить от работы на рейсах. Ему предложат обратиться к дерматологу и вернуться к работе после улучшения состояния кожи.

Ранее другая стюардесса поделилась, что Лондон — самый нелюбимый город среди бортпроводников. Авиакомпания выполняет девять рейсов в день в этот город, поэтому все члены экипажа бывали там уже не раз.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

