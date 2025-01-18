Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 правил расчёсывания волос, которые сохранят их здоровье и красоту
Евгения Добровольская не хотела становиться женой Михаила Ефремова: у неё была на это причина
Starship снова в центре внимания: авария и успех
Создайте атмосферу уюта: лучшие большие комнатные растения для вашего интерьера
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных
Парадокс! Эти диетические продукты могут привести к лишним килограммам
Как правильно ухаживать за томатами в холодное время года
Жестокое "воспитание": младенец попал в больницу после избиения матерью в Омской области
Заправка и мощность: что происходит в баке вашего авто

Стюардесса Emirates рассказала о строгих требованиях к состоянию кожи сотрудников

0:49
Туризм

Российская стюардесса, работающая в Emirates, рассказала о строгих требованиях авиакомпаний к состоянию кожи сотрудников.

Самолёт Emirates
Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт Emirates

Видео с этим откровением она опубликовала в соцсетях.

Она отметила, что авиакомпании тщательно следят за внешним видом своих сотрудников, поскольку они представляют бренд. Например, из-за проблем с кожей, таких как прыщи, бортпроводника могут временно отстранить от работы на рейсах. Ему предложат обратиться к дерматологу и вернуться к работе после улучшения состояния кожи.

Ранее другая стюардесса поделилась, что Лондон — самый нелюбимый город среди бортпроводников. Авиакомпания выполняет девять рейсов в день в этот город, поэтому все члены экипажа бывали там уже не раз.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40
Красота и стиль
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40 Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Недвижимость
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Последние материалы
Жестокое "воспитание": младенец попал в больницу после избиения матерью в Омской области
Заправка и мощность: что происходит в баке вашего авто
Все, что нужно знать о дезодорантах для всего тела
Спасение малыша: подробности происшествия на 13-й Парковой
Трагедия в детском саду: девочке проткнули глаз карандашом в Подольске
Побег от прошлого: пожизненно заключенный лидер ОПГ сменил фамилию
Эти два простых продукта превращают блины в шедевр
Готовим майонез, который не оседает в боках
Инвестпортфель Якутии в 2024 году составил более 780 млрд рублей
Француженка решила выйти замуж за Брэда Питта и отдала мошеннику 850 тысяч долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.