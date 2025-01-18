Реальность против ожиданий — блогер рассказал о провальной аренде через Airbnb

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер арендовал дом через сервис Airbnb и был сильно расстроен из-за "ужасных матрасов и грязных окон".

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Открытая дверь

В видео блогер сначала продемонстрировал фотографии дома из приложения, а затем реальное состояние жилья. Полы оказались сильно поцарапанными, окна грязными, стены душевой тоже нуждались в чистке. Однако главным разочарованием стали матрасы.

"Лежа на них, ты чувствуешь пружины. Спать было нереально. Я уверен, что на этом поцарапанном полу и то удобнее", — отметил он.

Ранее другие туристы столкнулись с курьезной ситуацией при аренде дома через Airbnb. 24-летняя Рэйчел Вигмор и 26-летний Джейкоб Уайлс, приехавшие в британский Хейлшем на свадьбу, описали свой опыт как "описались от смеха" из-за отсутствия одной важной детали.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



