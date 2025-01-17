Бывший глава American Airlines дал советы для комфортных перелётов

Дуг Паркер, занимавший пост генерального директора American Airlines с 2001 по 2023 год, выступил в подкасте Airlines Confidential, где ответил на вопрос о лучших советах для путешественников.
Он подчеркнул, что универсальных рекомендаций не существует, но всегда советует своей семье одно и то же.
"Не сдавайте багаж. Независимо от направления, всё необходимое можно купить по прибытии", — сказал Паркер.
Он отметил, что сдача багажа усложняет процесс и делает путешествие менее удобным.
"Мой главный совет — всегда старайтесь путешествовать с ручной кладью и избегайте сдачи багажа", — добавил он.
Ещё один важный совет Паркера — проявлять вежливость к персоналу аэропорта и авиакомпаний. Он подчеркнул, что работа в условиях напряженного графика, особенно в праздничные дни, может быть сложной, и доброжелательное отношение пассажиров помогает облегчить эту нагрузку.
"Персонал делает всё возможное, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Будьте добры к ним, и вы почувствуете, как это улучшает ваше настроение", — отметил Паркер.
Он также добавил, что проявление доброты может принести неожиданные приятные бонусы, например, бесплатный напиток от стюардессы, передает Yahoo.
Бага́ж - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.
Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.