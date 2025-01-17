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Бывший глава American Airlines дал советы для комфортных перелётов

1:23
Туризм

Дуг Паркер, занимавший пост генерального директора American Airlines с 2001 по 2023 год, выступил в подкасте Airlines Confidential, где ответил на вопрос о лучших советах для путешественников.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Он подчеркнул, что универсальных рекомендаций не существует, но всегда советует своей семье одно и то же.

"Не сдавайте багаж. Независимо от направления, всё необходимое можно купить по прибытии", — сказал Паркер.

Он отметил, что сдача багажа усложняет процесс и делает путешествие менее удобным.

"Мой главный совет — всегда старайтесь путешествовать с ручной кладью и избегайте сдачи багажа", — добавил он.

Ещё один важный совет Паркера — проявлять вежливость к персоналу аэропорта и авиакомпаний. Он подчеркнул, что работа в условиях напряженного графика, особенно в праздничные дни, может быть сложной, и доброжелательное отношение пассажиров помогает облегчить эту нагрузку.

"Персонал делает всё возможное, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Будьте добры к ним, и вы почувствуете, как это улучшает ваше настроение", — отметил Паркер.

Он также добавил, что проявление доброты может принести неожиданные приятные бонусы, например, бесплатный напиток от стюардессы, передает Yahoo.

Уточнения

Бага́ж - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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