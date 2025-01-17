Туроператоры раскрыли цены на отдых на люксовом африканском острове

Зимой 2025 года стоимость туров на Маврикий начинается от 190,2 тысячи рублей за человека.
Такие данные предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По информации экспертов PAC Group, за эту сумму можно приобрести путевку с перелетом из Москвы с пересадкой и проживанием в четырехзвездочном отеле. Однако большинство клиентов предпочитают отдых в пятизвездочных отелях, что обходится дороже — от 450 до 500 тысяч рублей за человека.
В PAC Group также отметили, что Маврикий привлекает не только состоятельных туристов, но и опытных путешественников, которые ценят высококлассные отели, тропическую природу, роскошные пляжи и интересные экскурсии. Эксперты подчёркивают, что подобное сочетание уникально и не встречается ни на Мальдивах, ни на Сейшелах.
Ранее сообщалось, что российский турпоток на Маврикий в 2024 году вырос на 84,3%, достигнув 28,7 тысячи визитов, установив новый рекорд по поездкам на этот африканский остров.
Маври́кий — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).
Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.