Туроператоры раскрыли цены на отдых на люксовом африканском острове

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зимой 2025 года стоимость туров на Маврикий начинается от 190,2 тысячи рублей за человека.

Фото: PR-служба Офиса по туризму Отдых на острове

Такие данные предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По информации экспертов PAC Group, за эту сумму можно приобрести путевку с перелетом из Москвы с пересадкой и проживанием в четырехзвездочном отеле. Однако большинство клиентов предпочитают отдых в пятизвездочных отелях, что обходится дороже — от 450 до 500 тысяч рублей за человека.

В PAC Group также отметили, что Маврикий привлекает не только состоятельных туристов, но и опытных путешественников, которые ценят высококлассные отели, тропическую природу, роскошные пляжи и интересные экскурсии. Эксперты подчёркивают, что подобное сочетание уникально и не встречается ни на Мальдивах, ни на Сейшелах.

Ранее сообщалось, что российский турпоток на Маврикий в 2024 году вырос на 84,3%, достигнув 28,7 тысячи визитов, установив новый рекорд по поездкам на этот африканский остров.

Уточнения

Маври́кий — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).



